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Инфляция в еврозоне может достичь рекордных 9,1% — Евростат

Малиновская Ангелина, редактор ленты
інфляція економіка
Фото: Depositphotos

Инфляция в еврозоне в августе может составить рекордные 9,1%, тогда как в июле она была на уровне 8,9%, что также является историческим максимумом.

Такие предварительные данные Евростат опубликовал 31 августа.

По категориям больше всего выросли цены на энергоносители —  38,3% — что, впрочем, меньше, чем июльский показатель 39,6%. Также увеличилась стоимость продуктов питания, алкоголя и табака (10,6%).

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Напомним, в еврозону входят Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словакия, Словения и Финляндия.

К слову, глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что правительству Украины сейчас удается удерживать финансовую устойчивость в банковской и валютной областях, а рост цен на товары остается умеренным во время полномасштабной войны.

Источник: Евростат

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