Главы МИД ЕС поддержали ускорение разработки миссии по военной помощи Украине

Август, 31 в 19:08

Главы МИД стран-членов Европейского Союза согласились ускорить работу по определению параметров миссии по военной помощи Украине.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Праге после неформальной встречи Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов Евросоюза.

Боррель отметил, что проинформировал глав МИД стран-членов ЕС о вчерашних обсуждениях министрами обороны важности определения параметров для миссии военной помощи ЕС для Украины.

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— Мы согласились ускорить работу по параметрам военной помощи Европейского Союза для Украины с целью принять решение по этому вопросу как можно скорее, — заявил Боррель.

Он добавил, что в ЕС также согласились ускорить работу по устойчивому развитию Европейского фонда мира для того, чтобы лучше реагировать на растущие потребности украинской армии.

31 августа стало известно, что в ЕС достигли политической договоренности по приостановке упрощенного визового режима с Россией.

Боррель отметил, что сейчас наблюдается значительное увеличение пересечений границы из России в соседние страны, что становится риском для безопасности.