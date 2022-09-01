Вне зависимости от решения ЕС: пять стран планируют ввести запрет на въезд туристам из РФ
Польша, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия намерены ограничить въезд гражданам России с визами других стран ЕС.
В совместном заявлении стран отмечается, что прекращение действующего соглашения об упрощении визовых процедур для граждан РФ является “необходимым первым шагом”.
– Пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне для решения проблем общественной безопасности, связанных с увеличением притока российских граждан через наши границы, – говорится в заявлении.
Представители стран требуют от Еврокомиссии инициировать визовые меры, чтобы сократить поток российских граждан, прибывающих в Европейский союз и шенгенскую зону.
В то же время, ограничения не должны касаться диссидентов и других гуманитарных случаев.
По данным Financial Times, с начала полномасштабной войны РФ против Украины в Польшу, Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву въехали около 700 тыс. россиян.
Большинство из них — туристы, использующие граничащие с Россией государства как “ворота” для поездок в другие страны ЕС.