Август, 31 в 22:13

Польша, Эстония, Латвия, Литва и Финляндия намерены ограничить въезд гражданам России с визами других стран ЕС.

В совместном заявлении стран отмечается, что прекращение действующего соглашения об упрощении визовых процедур для граждан РФ является “необходимым первым шагом”.

– Пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне для решения проблем общественной безопасности, связанных с увеличением притока российских граждан через наши границы, – говорится в заявлении.

Представители стран требуют от Еврокомиссии инициировать визовые меры, чтобы сократить поток российских граждан, прибывающих в Европейский союз и шенгенскую зону.

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В то же время, ограничения не должны касаться диссидентов и других гуманитарных случаев.

По данным Financial Times, с начала полномасштабной войны РФ против Украины в Польшу, Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву въехали около 700 тыс. россиян.

Большинство из них — туристы, использующие граничащие с Россией государства как “ворота” для поездок в другие страны ЕС.