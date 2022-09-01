Германия не будет снимать санкции с России до конца войны — Бербок

Август, 31 в 21:36

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала, что страна не будет снимать санкции с России до конца войны.

Об этом она заявила на Forum 2000 в Праге в среду, 21 августа.

По словам министра, Германия будет поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо.

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— Если я обещаю людям в Украине, что мы будем поддерживать их столько, сколько мы будем им нужны, я хочу выполнить свое обещание. Несмотря на то, что думают мои немецкие избиратели, я хочу его выполнить. Санкции продлятся, в том числе и зимой, даже если это будет очень сложно для политиков, – заявила Бербок.

Ранее стало известно, что Анналена Бербок предлагает ввести новые принципы Европейского Союза в отношениях с Россией.

Она подчеркнула, что “стратегическая переориентация” политики в отношении России необходима, поскольку Европа не видит обратной дороги в период до 24 февраля.