Снарядный голод: до конца года значительно сократится бронетехника и артиллерийские снаряды РФ

Август, 31 в 17:07

За время полномасштабной войны против Украины российские войска понесли огромные потери в живой силе, вооружении и технике.

Уже к концу года Российская Федерация ощутит существенное сокращение артиллерийских снарядов и исправной бронетехники, поскольку санкции не позволяют полноценно производить вооружение и пополнять потерянные запасы. Потери России вызваны несколькими факторами.

Износ артиллерийских стволов

Из-за ограниченности срока использования отдельных видов старых боеприпасов некоторые артиллерийские стволы значительно изнашиваются. Это влияет на боеспособность оккупантов и наступательный потенциал.

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По данным издания The Insider, до конца 2022 года износ артиллерии приведет к резкому снижению эффективности российской армии. В то же время реальные темпы производства и восстановления вооружения не позволяют пополнить запасы России для дальнейшей агрессии против Украины.

Санкции против России

Из-за введенных санкций российская техника и вооружение изнашивается быстрее, чем появляется возможность ее обновить. Фактически страна-агрессор отрезана от поставок западного оборудования и запчастей, что в дальнейшей перспективе еще больше повлечет за собой сокращение производства.

Уменьшение количества высокоточных ракет

У России исчерпывается запас высокоточных ракет с дальностью более 300 км, в частности, Искандер, Калибр, Оникс, другие крылатые ракеты воздушного базирования Х-101, Х-555 и Х-22/Х-32, которые больше не производят. Об использовании арсенала ракет России свидетельствуют несколько факторов:

уменьшилась интенсивность использования ракет – с десятков единиц до единичных пусков;

маскировка дефицита дальнобойных ракет обстрелами Украины из реактивной артиллерии большой дальности.

Проблемы с бронетехникой

Основные причины потерь российской бронетехники связаны не только с уничтожением украинскими защитниками во время боевых действий, но и повреждением в результате попаданий снарядов, другими неисправностями и истощением моторесурса.

Моторесурс главных российских боевых танков (Т-72 ​​и Т-80 разных модификаций) составляет менее 1 тыс. часов. После этого нужно менять или ремонтировать двигатели, производящиеся на импортном оборудовании.

Российская военная авиация

Авиация остается угрожающей силой российской армии. По последним данным, с учетом огромных потерь Россия до сих пор имеет возможность удерживать возле границ Украины около 400 боевых самолетов разных типов и примерно 360 вертолетов (хотя далеко не все из них ударные).

Источник: The Insider