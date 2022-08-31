Снарядный голод: до конца года значительно сократится бронетехника и артиллерийские снаряды РФ
За время полномасштабной войны против Украины российские войска понесли огромные потери в живой силе, вооружении и технике.
Уже к концу года Российская Федерация ощутит существенное сокращение артиллерийских снарядов и исправной бронетехники, поскольку санкции не позволяют полноценно производить вооружение и пополнять потерянные запасы. Потери России вызваны несколькими факторами.
Износ артиллерийских стволов
Из-за ограниченности срока использования отдельных видов старых боеприпасов некоторые артиллерийские стволы значительно изнашиваются. Это влияет на боеспособность оккупантов и наступательный потенциал.
По данным издания The Insider, до конца 2022 года износ артиллерии приведет к резкому снижению эффективности российской армии. В то же время реальные темпы производства и восстановления вооружения не позволяют пополнить запасы России для дальнейшей агрессии против Украины.
Санкции против России
Из-за введенных санкций российская техника и вооружение изнашивается быстрее, чем появляется возможность ее обновить. Фактически страна-агрессор отрезана от поставок западного оборудования и запчастей, что в дальнейшей перспективе еще больше повлечет за собой сокращение производства.
Уменьшение количества высокоточных ракет
У России исчерпывается запас высокоточных ракет с дальностью более 300 км, в частности, Искандер, Калибр, Оникс, другие крылатые ракеты воздушного базирования Х-101, Х-555 и Х-22/Х-32, которые больше не производят. Об использовании арсенала ракет России свидетельствуют несколько факторов:
- уменьшилась интенсивность использования ракет – с десятков единиц до единичных пусков;
- маскировка дефицита дальнобойных ракет обстрелами Украины из реактивной артиллерии большой дальности.
Проблемы с бронетехникой
Основные причины потерь российской бронетехники связаны не только с уничтожением украинскими защитниками во время боевых действий, но и повреждением в результате попаданий снарядов, другими неисправностями и истощением моторесурса.
Моторесурс главных российских боевых танков (Т-72 и Т-80 разных модификаций) составляет менее 1 тыс. часов. После этого нужно менять или ремонтировать двигатели, производящиеся на импортном оборудовании.
Российская военная авиация
Авиация остается угрожающей силой российской армии. По последним данным, с учетом огромных потерь Россия до сих пор имеет возможность удерживать возле границ Украины около 400 боевых самолетов разных типов и примерно 360 вертолетов (хотя далеко не все из них ударные).
Источник: The Insider