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Сирия обвинила Израиль в авиаударах по аэропорту Алеппо в Дамаске

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Требует проверки
сирія

Сирия обвинила Израиль в совершении двух последовательных авиаударов вечером 31 августа.

Об этом сообщило сирийское агентство Sana.

По сообщению сирийцев, первый удар нанесли по международному аэропорту Алеппо, а второй вблизи столицы Дамаска.

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В результате ракетных ударов никто не пострадал, военные зафиксировали лишь материальный ущерб.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно несколько пожаров в этом районе.

Впрочем, никаких комментариев от властей Израиля пока нет.

Отметим, что Алеппо — большой город на севере Сирии, вблизи ее границы с Турцией, и необычное — хотя и не беспрецедентное — место для, как сообщается, израильских авиаударов.

В последний раз сообщалось об ударах Израиля в этом районе в июле 2021 года.

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Напомним, недавно РФ переместила свою ракетную систему из Сирии обратно на территорию РФ.

По данным InformNapalm, речь идет о зенитно-ракетных системах С-300 со средним радиусом действия, предназначенных для уничтожения аэродинамических и баллистических средств воздушного нападения.

Источник: Times of Israel

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