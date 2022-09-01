Сирия обвинила Израиль в авиаударах по аэропорту Алеппо в Дамаске
Сирия обвинила Израиль в совершении двух последовательных авиаударов вечером 31 августа.
Об этом сообщило сирийское агентство Sana.
По сообщению сирийцев, первый удар нанесли по международному аэропорту Алеппо, а второй вблизи столицы Дамаска.
В результате ракетных ударов никто не пострадал, военные зафиксировали лишь материальный ущерб.
На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно несколько пожаров в этом районе.
#حلب: استهداف مطار حلب الدولي بعدد من الصواريخ والأضرار اقتصرت على الماديات pic.twitter.com/g7quVGkGG5
— أخبار سوريا الوطن Syrian ???????? (@SyriawatanNews) August 31, 2022
Впрочем, никаких комментариев от властей Израиля пока нет.
Отметим, что Алеппо — большой город на севере Сирии, вблизи ее границы с Турцией, и необычное — хотя и не беспрецедентное — место для, как сообщается, израильских авиаударов.
В последний раз сообщалось об ударах Израиля в этом районе в июле 2021 года.
Напомним, недавно РФ переместила свою ракетную систему из Сирии обратно на территорию РФ.
По данным InformNapalm, речь идет о зенитно-ракетных системах С-300 со средним радиусом действия, предназначенных для уничтожения аэродинамических и баллистических средств воздушного нападения.
Источник: Times of Israel