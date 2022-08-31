Август, 31 в 18:46

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предлагает ввести новые принципы Европейского Союза в отношениях с Россией.

Как пишет Deutsche Presse-Agentur, поскольку Европа не видит обратной дороги в период до 24 февраля, необходима “стратегическая переориентация” политики в отношении России, заявила в среду глава немецкого МИД.

Бербок предлагает руководящие принципы, состоящие из четырех основных пунктов, которые являются центральными в вопросе пересмотра взаимодействия с РФ: это укрепление собственной обороноспособности Европейского Союза, поддержка противников российского режима, поддержка Украины, а также сотрудничество с мировыми партнерами в защите международного права, пишет DPA.

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По ее словам, она разработала предложение о четырех пунктах вместе со своей французской коллегой Катрин Колонна. Проект пересмотра отношений с РФ был направлен другим странам-членам ЕС в качестве предложения для обсуждения на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Праге 30 и 31 августа.

В тексте также очень четко указано, какой должна быть цель помощи Украине.

— Чтобы предотвратить будущую агрессию, война России против Украины должна превратиться в стратегический провал, — говорится в секретном документе, который имеется в распоряжении DPA.

Издание отмечает, что эта неудача определяется в самом широком смысле и также включает в себя отрыв от России в области энергетики.

В документе отмечается, что поддержка Украины имеет свою цену, которая, вероятно, будет расти. По этой причине усилия по стратегической коммуникации должны быть направлены на то, чтобы показать, как поддержка Украины повышает безопасность Европы в долгосрочной перспективе и почему санкции должны быть необходимы и эффективны.

Примечательно, что в последний раз ЕС согласовывал пять общих принципов ведения дел с Россией в 2016 году. В то время ЕС уже поставил перед собой цель укрепить свою устойчивость к угрозам со стороны России. Однако она также заявила, что будет выступать за избирательное взаимодействие с РФ в таких областях, как Ближний Восток, борьба с терроризмом и изменение климата, а также будет стремиться к расширению контактов между людьми и поддержке российского гражданского общества.

Источник: DPA