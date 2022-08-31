Август, 31 в 13:23

Цены на дизельное топливо в Польше за последнюю неделю немного увеличились, а стоимость бензина наоборот снизилась. Однако ценники на автогаз остаются примерно на одном уровне в течение последних шести месяцев.

По состоянию на конец лета, за бензин марки А-95 нужно заплатить 6,46 злотых за литр (согласно актуальному курсу Национального банка Украины, это ориентировочно 46,49 грн).

Средняя стоимость бензина марки А-98 теперь от 7,20 злотых/литр (около 54,23 грн, по курсу НБУ на 30 августа).

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Цены на дизельное топливо (ON) немного выросли. Сегодня его можно приобрести по цене 7,45 злотых/литр (ориентировочно 54,23 грн).

Стоимость премиального дизеля (ON+) в последнее время незначительно выросла. За литр этого вида топлива нужно заплатить 7,65 злотых/литр (около 54,23 грн, по актуальному курсу Нацбанка).

Средняя цена автогаза (LPG) на польских автозаправочных станциях почти не поменялась: 3,10 злотых за литр (23,24 грн).

Стоимость топлива на АЗС в Польше местами может быть больше или меньше. Это зависит, в частности, от воеводства, в котором нужно заправить автомобиль бензином, дизелем или газом.

По последним данным, самые низкие цены в Варминско-Мазурском воеводстве, а одни из самых больших – в Куявско-Поморском воеводстве.