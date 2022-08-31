Нарушит традицию: Елизавета II назначит премьера не в Букингемском дворце
Королева Великобритании Елизавета II впервые за свое долгое правление назначит нового премьер-министра в своем имении Балморал в Шотландии.
Об этом сообщило издание The Independent со ссылкой на представителя Букингемского дворца. Обычно она назначала предыдущих премьер-министров из Букингемского дворца или Виндзорского замка.
По словам спикера Букингемского дворца, 6 сентября она встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. А после этого состоится аудиенция с новым лидером Консервативной партии, который будет утвержден премьер-министром страны.
Предполагается, что решение было принято для того, чтобы внести определенность в ежедневник премьер-министра.
С прошлой осени Елизавета II страдает от проблем с передвижением и теперь регулярно пользуется палкой. В этом году она была вынуждена сократить несколько официальных встреч и, в частности, пропустила большинство празднований своего платинового юбилея, лишь ненадолго появившись на балконе дворца.
Напомним, что премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о своей отставке в июле этого года. Причиной тому стали обвинения члена его команды в сексуальных домогательствах к двум мужчинам.
В то же время члены правящей Консервативной партии изберут нового главу правительства летом, а результаты объявят 5 сентября. Финалистами являются бывший глава Минфина Великобритании Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс.