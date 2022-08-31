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Факты / Мир / Мировые новости

По праву принадлежит Украине: G7 призвала армию России немедленно покинуть ЗАЭС

Юля Захарченко, редактор ленты
можливі наслідки аварії на Запорізькій АЕС
Фото: Факты ICTV

Российская армия должна немедленно и без дополнительных условий покинуть территорию Запорожской атомной электростанции, а вокруг ЗАЭС появится 10 км демилитаризованная зона.

Об этом говорится в заявлении группы по нераспространению ядерного оружия стран Большой семерки, обнародованном Государственным департаментом США.

— Эти действия значительно повышают риск ядерной аварии, подвергают опасности население Украины, соседних государств и международное сообщество. Запорожская АЭС и производимая ею электроэнергия по праву принадлежат Украине, — говорится в документе.

Заявление подписала группа директоров по нераспространению ядерного оружия стран G7 – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и главный дипломат Европейского Союза.

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Они считают, что какие-либо попытки России отключить станцию ​​от украинской энергосистемы – это неприемлемо. В документе говорится, что Запорожскую АЭС не следует использовать для военных действий или хранения вооружения.

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