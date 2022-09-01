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Президент Казахстана объявил амнистию и предлагает провести внеочередные выборы

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Президент Казахстана объявил амнистию и предлагает провести внеочередные выборы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением, в котором предложил административную реформу, объявил амнистию для участников протестов в январе и предложил провести внеочередные президентские выборы осенью 2022 года. Президентский срок он предлагает ограничить семью годами.

Токаев уверен, что такие изменения смогут децентрализовать систему государственного управления и расширить полномочия местных властей.

— Акцент необходимо сделать на децентрализации системы госуправления при одновременном повышении персональной ответственности политических служащих. Часть компетенций правительства следует передать министерствам. За конкретную отраслевую политику должен отвечать конкретный министр, а не коллективный кабинет. Правительство же сосредоточится на решении межотраслевых вопросов, − заявил Токаев.

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Источник: Власть

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Фото: сайт президента Казахстана

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