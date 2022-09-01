Сентябрь, 01 в 16:35

Министерство иностранных дел России заявило, что следующая обязательная цель для уничтожения – это Молдова.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

— Все маски сброшены, спектакли отыграны. МИД России прямо заявляет, что следующая обязательная цель для уничтожения – Молдова. Хорошее напоминание всем соседям империи: с Россией невозможно “сосуществовать”. “Русский план” – это всегда убийство, разрушение и ликвидация государственности, – отметил он.

Усі маски скинуті, спектаклі відіграно. МЗС Росії прямо заявляє, що наступна обов’язкова ціль для знищення – Молдова. Гарне нагадування всім сусідам імперії: з Росією неможливо «співіснувати». «Русский план» – це завжди вбивства, руйнування та ліквідація державності. Сейчас смотрят — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 1, 2022

Напомним, что 31 августа глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия сделает все, чтобы интересы русскоязычного населения Молдовы не пострадали никоим образом, и что, кроме Приднестровья, в Молдове есть еще проблема Гагаузии, которая также претендует на особый статус.

1 сентября он заявил, что в Молдове должны понимать, что создание угроз безопасности российским “миротворцам” в Приднестровье будет рассматриваться как нападение на Россию.

Фото: Михаил Подоляк