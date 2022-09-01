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Все маски сняты: Подоляк прокомментировал заявления Кремля о вторжении в Молдову

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Все маски сняты: Подоляк прокомментировал заявления Кремля о вторжении в Молдову

Министерство иностранных дел России заявило, что следующая обязательная цель для уничтожения – это Молдова.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

— Все маски сброшены, спектакли отыграны. МИД России прямо заявляет, что следующая обязательная цель для уничтожения – Молдова. Хорошее напоминание всем соседям империи: с Россией невозможно “сосуществовать”. “Русский план” – это всегда убийство, разрушение и ликвидация государственности, – отметил он.

Напомним, что 31 августа глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия сделает все, чтобы интересы русскоязычного населения Молдовы не пострадали никоим образом, и что, кроме Приднестровья, в Молдове есть еще проблема Гагаузии, которая также претендует на особый статус.

1 сентября он заявил, что в Молдове должны понимать, что создание угроз безопасности российским “миротворцам” в Приднестровье будет рассматриваться как нападение на Россию.

Фото: Михаил Подоляк

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