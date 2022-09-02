Сентябрь, 01 в 21:45

В Италии наложен административный арест на 11 единиц недвижимости на Сардинии, принадлежащих российскому олигарху Моше Кантору.

Об этом сообщило местное издание L’Unione Sarda.

Вячеслав Моше Кантор – 68-летний российский бизнесмен еврейского происхождения, один из ведущих мировых производителей удобрений Акрона и близкий друг Путина. Издание Forbes оценивало его состояние в $4,6 млрд.

Сейчас смотрят

В апреле 2022 года он попал в санкционные списки ЕС и Великобритании, поскольку был признан олигархом, близким к российскому диктатору. После этого Кантор передал свою долю в управление менеджмента.

Именно из-за этих санкций итальянские власти наложили арест на 11 вилл в Порто-Ротондо, зарегистрированных непосредственно на Кантора или связанных с ним людей.

Также сообщили, что во время ареста на одной из вилл бизнесмена были граждане Украины, уехавшие за границу из-за агрессии РФ против Украины. Ситуацию связывают с тем, что у жены Кантора есть украинское происхождение.