Сентябрь, 02 в 10:58

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев был озадачен началом полномасштабной войны России против Украины. Об этом заявил его личный переводчик Павел Палажченко, работавший с Горбачевым после 1985 года.

– Это не только то, что началось 24 февраля, но и вся эволюция отношений между Россией и Украиной за последние годы стала для него очень большим ударом. Это действительно раздавило его эмоционально и психологически, — считает переводчик.

Палажченко отметил, что Горбачев был шокирован и озадачен тем, что Россия принесла в Украину. По его словам, бывший президент СССР верил не только в якобы близость российского и украинского народов, но считал, “что эти две нации смешались”.

Переводчик признал, что Горбачев имел “сложную и противоречивую позицию” по отношению к Украине, потому что он все еще верил в идею Советского Союза. Однако он заверяет, что бывший лидер СССР не начал бы войну.

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Михаил Горбачев публично не высказывался о российском вторжении в Украину, однако в 2014 году он поддержал аннексию Крыма, назвав ее “исправлением исторической ошибки”.

30 августа 2022 года Михаил Горбачев умер в Москве на 92 году жизни. Российский диктатор Владимир Путин отказался посещать похороны Горбачева и попрощался с ним наедине в Центральной клинической больнице Москвы.