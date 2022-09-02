Сентябрь, 02 в 0:20

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за продолжение диалога с Россией и президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом французский лидер заявил 1 сентября во время обращения к послам Франции, который собрались в Елисейском дворце.

В обращении к дипломатам он подчеркнул, что “мы должны исходить из того, что мы всегда можем продолжать разговаривать со всеми, особенно с теми, с кем мы не согласны”.

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— Кто хочет, чтобы Турция была единственной державой в мире, которая продолжает разговаривать с Россией? Мы не должны поддаваться никакой форме ложной морали, которая бы нам импонировала, — сказал Эммануэль Макрон.

Он повторил, что работа дипломата заключается в том, чтобы говорить со всеми и особенно с людьми, с которыми нет согласия.

— И мы будем продолжать это делать, согласованно с нашими союзниками, — добавил он.

При этом президент Франции напомнил, что “разделение Европы было одной из военных целей России”.

Отметим, что французский лидер является одним из немногих европейских глав государств, который разговаривал с президентом России Владимиром Путиным после вторжения России в Украину 24 февраля. Эммануель Макрон неоднократно подвергался критике из-за подобной стратегии.

В Елисейском дворце постоянно утверждали, что действовали с согласия президента Владимира Зеленского, однако контакты между лидерами Франции и России стали более скудными после обнародования информации о военных преступлениях РФ, в частности, в Буче и пригороде Киева.

Последний телефонный контакт между президентом Франции и его российским коллегой состоялся 19 августа и касался ситуации на Запорожской атомной электростанции и организации миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Тогда президенты договорились продолжить переговоры в ближайшие дни, но так и не состоялись.

Со своей стороны, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган взял на себя роль “посредника” между Москвой и Киевом с начала войны, и соглашение о выходе зерновых судов из черноморских портов было достигнуто именно в Стамбуле.