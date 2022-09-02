После больших потерь в России стало меньше желающих воевать против Украины – ГУР

Сентябрь, 02 в 12:57

В российской армии военные почувствовали кадровый голод сразу после полномасштабного нападения на Украину. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, структура российских войск создана еще по советским принципам комплектования: по количеству части обеспечения доминируют над боевыми подразделениями.

– В российской армии многие подразделения осуществляют только охрану и оборону объектов как на территории РФ, так и за ее пределами. Россия имеет мощный контингент в Сирии, разветвленную сеть военных баз на территории бывшего Советского Союза (в частности, в Армении и Таджикистане), контингент в Нагорном Карабахе и Казахстане, — заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, если посчитать в общей сложности, то получится около 300-350 тыс. солдат, которых страна-агрессор может привлечь для вооруженной агрессии против Украины.

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В ГУР Минобороны считают, что кадровый голод в российской армии ярко проявился после многочисленных человеческих потерь оккупантов еще с первых дней полномасштабной войны в Украине. Когда существенно увеличилось количество погибших и раненых россиян, то у страны-террориста стало меньше желающих заключить контракт для прохождения военной службы.