Движение по Босфору приостановили: судно с зерном из Украины село на мель возле Стамбула

Сентябрь, 02 в 6:30

Грузовое судно с зерном, следовавшее из Украины, село на мель недалеко от Стамбула. Из-за этого судоходство в проливе Босфор приостановили.

Это первый подобный инцидент после принятия зерновой сделки в июле, сообщают турецкие издания.

#İstanbul Boğazı’nda kargo gemisinin

karaya oturması nedeniyle

Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı.

Konuya ilişkin Basın Açıklamamız;https://t.co/XS6IvfSrqU pic.twitter.com/t4PFCpauoW — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) September 1, 2022

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По данным губернаторства Стамбула, судно Lady Zehma под флагом Либерии бросило якорь в бухте Бебек вечером 1 сентября из-за того, что у него отказало руль.

На место инцидента отправили команду Главного управления береговой безопасности, спасательные буксиры и катера.

Движение проливом Босфор решили приостановить. В результате инцидента нет погибших или пострадавших, а также не произошло загрязнения окружающей среды. Судно Lady Zehma направлялось из Черноморска в итальянскую Равенну.