Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости

Движение по Босфору приостановили: судно с зерном из Украины село на мель возле Стамбула

Юля Захарченко, редактор ленты
Движение по Босфору приостановили: судно с зерном из Украины село на мель возле Стамбула
Фото: Факты ICTV

Грузовое судно с зерном, следовавшее из Украины, село на мель недалеко от Стамбула. Из-за этого судоходство в проливе Босфор приостановили.

Это первый подобный инцидент после принятия зерновой сделки в июле, сообщают турецкие издания.

Сейчас смотрят

По данным губернаторства Стамбула, судно Lady Zehma под флагом Либерии бросило якорь в бухте Бебек вечером 1 сентября из-за того, что у него отказало руль.

На место инцидента отправили команду Главного управления береговой безопасности, спасательные буксиры и катера.

Движение проливом Босфор решили приостановить. В результате инцидента нет погибших или пострадавших, а также не произошло загрязнения окружающей среды. Судно Lady Zehma направлялось из Черноморска в итальянскую Равенну.

Читайте
МИД Украины вызвал посла Турции из-за предполагаемой перевозки Босфором С-300 из Сирии в РФ

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка