Швеция купит у Украины 40 тыс. тонн зерна для стран, которым грозит голод

Сентябрь, 02 в 18:54

Правительство Швеции приняло решение о выделении дополнительных 500 млн шведских крон для помощи Украине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Швеции.

Швеция также предоставит финансовую помощь для закупки и доставки пшеницы из Украины в страны, где есть риск массового голода.

Отмечается, что официальный Стокгольм профинансирует стоимость не менее 40 тыс. тонн пшеницы, транспортируемой по морю из Украины.

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— Операция направлена ​​на поддержку экономики страны и, следовательно, ее независимость, а также поддержку выполнения соглашения об экспорте украинского зерна из портов Черного моря. Швеция финансирует расходы на закупку и транспортировку не менее 40 тыс. тонн пшеницы морским путем из Украины, — говорится в сообщении.

Министр по вопросам сотрудничества в целях развития Матильда Эрнкранс заявила, что Швеция таким образом хочет помочь облегчить и без того огромные человеческие страдания, которые российская агрессия усилила миллионам людей, страдающим от голода в других частях света.

— Это позволит снизить острый риск голода. Это также укрепляет экономику Украины и независимость страны, — подчеркнула она.

До российского вторжения Украина являлась крупным экспортером зерна.

Миллионы тонн зерна застряли в Украине в результате российского вторжения, что имеет серьезные последствия для экономики Украины и для острого голодного кризиса по всему миру. 50 млн человек в 45 странах сейчас находятся на грани голода.

Источник: МИД Швеции