Сентябрь, 02 в 13:58

Европейский Союз расширил список персональных санкций против граждан РФ из-за полномасштабной войны против Украины.

Соответствующее решение от 1 сентября 2022 года опубликовано в Официальном журнале ЕС. В список попали еще три человека.

– Евросоюз остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины… Учитывая серьезность ситуации, Совет ЕС считает, что три человека, ответственные за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, должны быть добавлены в список лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры, — отмечается в сообщении.

Так, в санкционный список попали:

Сейчас смотрят

• депутат Госдумы РФ Алла Полякова;

• депутат российской Госдумы Антон Ткачев;

• член Совета Федерации РФ, российский сенатор и предприниматель Валерий Пономарев.

Персональные санкции, в частности, предусматривают запрет на въезд в ЕС и заморозку активов. Они начали действовать уже в четверг, 1 сентября, сразу после публикации.

Как уточнил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, в список санкций Евросоюза входят уже около 100 организаций и более тысячи человек, среди которых политики, пропагандисты (так называемые представители СМИ), руководители крупных компаний.

Следует отметить, что в Евросоюзе сейчас активно обсуждают уже восьмой санкционный пакет против РФ в ответ на войну в Украине. Страны Балтии предлагают включить туда новые ограничения по международной системе SWIFT, а также торговые и энергетические ограничения.

Европейский Союз также может приостановить действие соглашения с Россией, облегчающее выдачу шенгенских виз.

Источник: Официальный журнал ЕС, Андрей Ермак