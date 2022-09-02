Евросоюз расширил персональные санкции против РФ: кого включили в список
Европейский Союз расширил список персональных санкций против граждан РФ из-за полномасштабной войны против Украины.
Соответствующее решение от 1 сентября 2022 года опубликовано в Официальном журнале ЕС. В список попали еще три человека.
– Евросоюз остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины… Учитывая серьезность ситуации, Совет ЕС считает, что три человека, ответственные за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, должны быть добавлены в список лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры, — отмечается в сообщении.
Так, в санкционный список попали:
• депутат Госдумы РФ Алла Полякова;
• депутат российской Госдумы Антон Ткачев;
• член Совета Федерации РФ, российский сенатор и предприниматель Валерий Пономарев.
Персональные санкции, в частности, предусматривают запрет на въезд в ЕС и заморозку активов. Они начали действовать уже в четверг, 1 сентября, сразу после публикации.
Как уточнил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, в список санкций Евросоюза входят уже около 100 организаций и более тысячи человек, среди которых политики, пропагандисты (так называемые представители СМИ), руководители крупных компаний.
Следует отметить, что в Евросоюзе сейчас активно обсуждают уже восьмой санкционный пакет против РФ в ответ на войну в Украине. Страны Балтии предлагают включить туда новые ограничения по международной системе SWIFT, а также торговые и энергетические ограничения.
Европейский Союз также может приостановить действие соглашения с Россией, облегчающее выдачу шенгенских виз.
Источник: Официальный журнал ЕС, Андрей Ермак