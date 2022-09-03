Это в интересах США: экс-генсек НАТО призвал Вашингтон усилить поддержку Украины
Бывший генсек НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен призвал США не колебаться с помощью Украины в объемах, которые позволят ей одержать победу и обеспечить длительный мир.
По его словам, это в интересах самих Соединенных Штатов. Его комментарий приводит издание Foreign Policy.
Расмуссен заявил, что нападение РФ на Украину актуализировало вопросы обороны для правительств европейских стран, а Финляндию и Швецию, в частности, подтолкнуло к вступлению в НАТО.
— Война показала, что Вашингтон остается основным гарантом безопасности в Европе. Она также показала необходимость для демократического мира объединяться перед угрозой автократических государств, которые ведут себя более агрессивно, – пишет генсек.
По его мнению, главным стратегическим фокусом внимания для США является Тихоокеанский регион и конкуренция с Китаем, но заниматься этими вопросами будет труднее, если параллельно силы и внимание Вашингтона будут связаны затяжной войной в Европе.
Он подчеркнул, что лучший способ избежать этой ловушки – предоставить украинцам все, что им нужно, чтобы победить в этой войне.
— После этого Запад должен позаботиться о том, чтобы Россия не захотела напасть на Украину снова, – аргументирует Расмуссен.
Расмуссен добавил, что развязка в войне РФ против Украины имеет глобальное значение, ведь диктаторы во всем мире внимательно следят за реакцией Запада на ситуацию.
Источник: Foreign Policy