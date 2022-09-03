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Цены растут и в Украине, но вдобавок наших людей убивают — Зеленская о последствиях войны

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Олена Зеленська
Фото: Офис президента

Экономические последствия войны в Украине, которую развязала Россия, очень тяжелы для ее союзников. Об этом рассказала первая леди Украины Елена Зеленская в интервью британской службе BBC.

Она подчеркнула, что если британцы “считают пенни”, то украинцы “считают потери”.

Первая леди подчеркнула, что если бы поддержка Украины была сильнее, то кризис был бы короче и подчеркнула, что важно продолжать освещать человеческие потери, которые приносит война.

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Зеленскую спросили, какое у нее послание для британцев, сталкивающихся с резким ростом счетов за электроэнергию частично из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину и влияния на мировые цены на газ и нефть.

– Я понимаю, что ситуация очень сложная. Но напомню, что во время эпидемии Covid-19, а она не закончилась, когда были скачки цен, пострадала и Украина. Цены растут и в Украине. Но вдобавок наших людей убивают.

Поэтому, когда вы начинаете считать копейки на своем банковском счете или в кармане, мы делаем то же самое и считаем наши потери, – сказала она.

Зеленская отметила, что людям за пределами Украины трудно понять влияние войны на ее народ, но важно делиться человеческими историями о потерях, которые наносит конфликт.

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Ранее Елена Зеленская назвала формулу послевоенного обновления Украины. По ее словам, она предусматривает три основных аспекта. Среди них – безопасность, восстановление инфраструктуры, а также физическое и ментальное восстановление украинцев.

Источник: BBC
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