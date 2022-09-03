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Факты / Мир / Мировые новости

РФ запросила в США около 60 виз для делегации с Лавровым, но не получила ни одной

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
лавров і захарова в ООН
Фото: Depositphotos

Российская делегация во главе с главой МИДа Сергеем Лавровым до сих пор не получила от США визы для въезда на ежегодную сессию Генассамблеи ООН, которая состоится в сентябре.

По словам постоянного представителя РФ в ООН Василия Небензи, Москва запросила 56 виз и не получила ни одной.

Новая газета сообщила, что Небензя адресовал письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу с просьбой выдать визы для россиян, чтобы посетить Генассамблею ООН.

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Посол РФ в ООН жалуется, что россиянам в последние месяцы США “постоянно отказывают в визах” на разные меры ООН.

Госдеп на запрос агентства Reuters заявил, что США серьезно относятся к своим обязательствам как к стране пребывания ООН. Там подчеркнули, что визовые записи – конфиденциальные, поэтому США не могут комментировать “отдельные случаи”.

— Каждый год мы обрабатываем сотни виз для делегатов РФ на мероприятиях ООН, — сказал представитель Госдепа.

Он добавил, что заявки должны подаваться как можно раньше, чтобы обеспечить своевременную обработку. По словам представителя Госдепартамента, это особенно важно из-за необоснованных действий РФ против посольства США в России. В частности, речь идет о принудительном увольнении дипломатов в Москве.

По соглашению о штаб-квартире ООН от 1947 года США обязаны разрешать доступ туда иностранным дипломатам, но в Вашингтоне считают, что имеют право отказывать в визе по соображениям, например, “безопасности, внешней политики и угрозы терроризма”.

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Источник: Новая газета

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