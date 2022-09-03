Сентябрь, 03 в 0:57

Свободная демократическая партия Германии (СвДП), которая является одной из трех правящих фракций в Бундестаге, призвала демонтировать российский проект газопровода Северный поток-2.

Об этом говорится в заявлении партии.

Немецкие парламентарии предлагают как можно быстрее прекратить все закупки сырья и энергоносителей из Российской Федерации и Республики Беларусь, учитывая возможности экономики ФРГ.

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– Трубопроводы Северных потоков с самого начала были геополитическими проектами Кремля, целью которых была изоляция Украины. В частности, строительство газопровода Северный поток-2 привело к значительному волнению и дипломатической изоляции Германии. Как Свободные демократы, мы требуем демонтажа Северного потока-2 и скорейшей разработки концепции юридической, технической и экологической защиты, — говорится в заявлении.

Немецкие парламентарии призвали согласовать общеевропейскую дорожную карту, благодаря которой станет возможным выход из возможности закупок энергоносителей в России.

В частности, представители правящей коалиции предлагают ограничение торговли энергией с РФ путем быстрого расширения возобновляемых источников энергии и строительства LNG-терминалов (портовые сооружения, предназначенные для сжигания и отправки сжиженного природного газа, основным поставщиком которого Соединенные Штаты).

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Северный поток-2 не сертифицирован, поэтому не может работать.

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Источник: Die Freien Demokraten