Сентябрь, 03 в 17:38

В связи со значительным количеством беженцев из Украины и мигрантов из других стран 12 из 16 федеральных земель Германии блокируют принятие новых просителей убежища.

Об этом информируют немецкие издания Die Welt и RND. Многие украинцы уехали в Германию после полномасштабного вторжения российских войск в наше государство.

– На фоне большого количества людей 12 земель активировали блокирование в системе первоначального размещения. Нагрузка на федеральные земли возникла из-за беженцев из Украины и всеобщей миграции, — отметили в пресс-службе Министерства внутренних дел ФРГ.

В ведомстве уточнили, что с начала полномасштабной войны из Украины в Германию прибыли более 980 тыс. человек. В то же время, в последнее время количество уменьшалось: в среднем приезжали 875 человек в день.

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В МВД Германии заверили, что такие временные ограничения на въезд просителей убежища “не редкость”.

– Кроме того, размещение все еще возможно, поскольку принятие продолжается в больших землях, — добавили в министерстве.

Согласно данным МВД, несколько федеральных земель Германии уже выразили обеспокоенность тем, что вскоре они достигнут предела своих возможностей по приему искателей убежища.

Как известно, правительство Германии с 1 сентября изменило правила пребывания беженцев из Украины. В частности, для украинцев был запущен отсчет дней безвизового пребывания на территории ФРГ. Если человек использовал 90 дней “безвиза”, ему необходимо либо подать заявление на временную защиту, либо покинуть Германию на три месяца.

Источник: Die Welt, RND