Борис – мой настоящий друг: Зеленский поблагодарил Джонсона за помощь на фоне агрессии России

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что новый премьер министр Британии будет следовать примеру Бориса Джонсона в поддержке Украины в войне с Россией, а также, что “наследие Бориса Джонсона” будет сохранено.

Об этом говорится в статье Зеленского, опубликованной The Mail on Sunday.

Глава государства назвал уходящего в отставку британского премьер-министра настоящим другом, который всегда действовал “быстро и решительно”, чтобы предложить помощь перед лицом российской агрессии.

Зеленский сказал, что Великобритания под руководством Джонсона была “самым дорогим другом и ближайшим союзником” его страны и похвалил решимость премьер-министра в отстаивании поддержки Украины.

Борис Джонсон стал первым мировым лидером, посетившим Киев после полномасштабного вторжения России. Зеленский поблагодарил Бориса за то, что он прогулялся с ним по улицам Киева в апреле, а также в День независимости Украины на прошлой неделе.

Он отметил, что украинцы из благодарности даже дали премьеру украинское прозвище – Джонсонюк.

Украинский лидер высоко оценил непреклонную поддержку и постоянную финансовую и гуманитарную помощь Великобритании, а также введение санкций против России.

Зеленский также поблагодарил министра иностранных дел Лиз Трасс, которую называют следующим премьером, и министра обороны Бена Уоллеса, назвав их “замечательными лидерами и замечательными друзьями”.

Он сказал, что наладит “тесные отношения” с новым премьер-министром, добавив:

Президент отметил, что количество украинских флагов, которые “высоко и гордо реют” по всей Великобритании, свидетельствует о солидарности. Однако подчеркнул, что в Британии каждый должен знать, что каждый день борьбы за свое существование украинский народ безгранично благодарен всем в Соединенном Королевстве.

Борис Джонсон отреагировал на публикацию Зеленского и благодарность за добрые слова.

Thank you my friend President @ZelenskyyUa for your kind words.

UK support for Ukraine and its people is unwavering, and we’ll continue to support you against Putin’s war.

Thank you for your friendship Volodymyr, you’re a hero, everybody loves you.https://t.co/a8AiE1EAz0

— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 3, 2022