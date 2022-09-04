Сентябрь, 04 в 13:31

Премьер-министр Денис Шмыгаль 4 сентября находится с визитом в Германии, где уже прошли переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

– Оружие, финансы, санкции, провокации России на ЗАЭС, наша интеграция в ЕС, победа и восстановление Украины. Все это на повестке обсуждения с немецкими союзниками, – рассказал глава правительства о цели визита.

По его словам, для победы Украине нужно еще большее тяжелого вооружения, в частности РСЗО MARS II и самоходных артустановок Panzerhaubitze 2000, которые передала Германия.

Шмыгаль надеется, что осенью ФРГ также передаст современную систему ПВО IRIS-T.

Сейчас смотрят

– В то же время мы ожидаем, что Германия станет одним из лидеров в развитии противовоздушной обороны, – подчеркнул премьер.

Он сообщил, что обсудили со Штайнмайером План восстановления Украины, который необходимо реализовывать уже сейчас: ремонт критической инфраструктуры, восстановление больниц, школ и жилья.

– В 2023 году деньги и усилия нужно увеличивать в десятки раз, и мы уверены, что Германия и ЕС будут лидерами в этом вопросе. Штайнмайер в очередной раз заверил, что Германия будет бок о бок с Украиной для того, чтобы обеспечить нашу победу, – подытожил Шмыгаль.

Ранее министр по экономическому сотрудничеству и развитию Германии Свенья Шульце анонсировал выделение Украине еще €200 млн на помощь внутренним переселенцам, которых, по данным ООН, уже около 7 млн.

Фото: Денис Шмигаль