Сентябрь, 04 в 19:20

На авиасалоне в городе Чанчунь китайские военные показали новый беспилотный летательный аппарат Wuzhen-8, также известный как WZ-8.

Соответствующее видео в Twitter опубликовал аналитик Инь Сура.

New Chinese supersonic drone Wuzhen-8 ! pic.twitter.com/xVAbWvw54l — Yin Sura 尹苏拉 (@yin_sura) August 29, 2022

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Впервые дрон показали еще год назад в рамках авиашоу в городе Чжухай. До этого времени Китай не сообщал о его применении и решил еще раз продемонстрировать беспилотный летательный аппарат публике.

По данным разработчиков, WZ-8 может использоваться для разведки и выполнять роль дрона-смертника с максимальной скоростью до 3 махов или 3 700 км/ч.

Его смогут запускать со стратегического бомбардировщика H-6N, что позволит заметно расширить диапазон использования БЛПА.

Китайский самолет имеет радиус действия более 8 000 км. В случае необходимости WZ-8 может быть замаскирован под высокоскоростную ракету, то есть превратится в дрон-камикадзе.

В таком режиме работы беспилотный летательный аппарат сможет уничтожить американские истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Еще одной целью для WZ-8 являются авианосцы.