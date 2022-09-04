Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости

Разгоняется до 3700 км/ч и может “убить” истребитель: в Китае показали БПЛА WZ-8

Валентина Чорна, редактор ленты
китайський безпілотник Wuzhen-8

На авиасалоне в городе Чанчунь китайские военные показали новый беспилотный летательный аппарат Wuzhen-8, также известный как WZ-8.

Соответствующее видео в Twitter опубликовал аналитик Инь Сура.

Сейчас смотрят

Впервые дрон показали еще год назад в рамках авиашоу в городе Чжухай. До этого времени Китай не сообщал о его применении и решил еще раз продемонстрировать беспилотный летательный аппарат публике.

По данным разработчиков, WZ-8 может использоваться для разведки и выполнять роль дрона-смертника с максимальной скоростью до 3 махов или 3 700 км/ч.

Его смогут запускать со стратегического бомбардировщика H-6N, что позволит заметно расширить диапазон использования БЛПА.

Китайский самолет имеет радиус действия более 8 000 км. В случае необходимости WZ-8 может быть замаскирован под высокоскоростную ракету, то есть превратится в дрон-камикадзе.

В таком режиме работы беспилотный летательный аппарат сможет уничтожить американские истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Еще одной целью для WZ-8 являются авианосцы.

Читайте
Пытаются спастись от украинских беспилотников: РФ "модернизирует" старые танки

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка