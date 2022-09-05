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Джонсон поздравил Трасс и вспомнил о жизненно необходимой помощи Украине

Юлия Соколова, редактор ленты
Джонсон поздравил Трасс и вспомнил о жизненно необходимой помощи Украине
Фото: Факты ICTV

Борис Джонсон подвел итоги работы в должности премьер-министра Великобритании и поздравил с победой свою преемницу Лиз Трасс.

Соответствующее сообщение он обнародовал в своем официальном Twitter-аккаунте. Среди перечня достижений есть и поддержка Украины в развязанной РФ полномасштабной войне.

– Для меня было честью возглавлять Консервативную партию в последние три года, получив самое большое за десятилетия большинство, завершив Brexit, осуществляя надзор за самым быстрым в Европе развертыванием кампании вакцинации и оказывая Украине жизненно необходимую помощь, — подчеркнул Джонсон.

Он поздравил нового лидера Консервативной партии и будущего премьера Британии Лиз Трасс с решительной победой. Джонсон призвал всех консерваторов поддержать ее “на 100%”.

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– Я знаю, что у нее есть правильный план, что делать с кризисом роста стоимости жизни, как сплотить нашу партию и продолжить большую работу по объединению и улучшению нашей страны, — добавил политик.

Как известно, 5 сентября Консервативная партия Великобритании назвала имя нового премьер-министра. Эту должность будет занимать Лиз Трасс, которая ранее была главой британского МИД.

Трасс вступит в должность 6 сентября, сразу после назначения королевой Елизаветой II. Она станет третьей женщиной-премьером в истории Великобритании после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.

Во время предвыборной кампании Лиз Трасс пообещала продолжить политику Бориса Джонсона по поддержке Украины. В должности премьера она планирует сразу позвонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Кто такая Лиз Трасс, как она относится к Украине и РФ – читайте в материале.

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