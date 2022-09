Борис Джонсон подвел итоги работы в должности премьер-министра Великобритании и поздравил с победой свою преемницу Лиз Трасс.

Соответствующее сообщение он обнародовал в своем официальном Twitter-аккаунте. Среди перечня достижений есть и поддержка Украины в развязанной РФ полномасштабной войне.

Он поздравил нового лидера Консервативной партии и будущего премьера Британии Лиз Трасс с решительной победой. Джонсон призвал всех консерваторов поддержать ее “на 100%”.

Congratulations to @trussliz on her decisive win. I know she has the right plan to tackle the cost of living crisis, unite our party and continue the great work of uniting and levelling up our country. Now is the time for all Conservatives to get behind her 100 per cent.

