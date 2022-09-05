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Борис Джонсон подвел итоги работы в должности премьер-министра Великобритании и поздравил с победой свою преемницу Лиз Трасс.

Соответствующее сообщение он обнародовал в своем официальном Twitter-аккаунте. Среди перечня достижений есть и поддержка Украины в развязанной РФ полномасштабной войне.

– Для меня было честью возглавлять Консервативную партию в последние три года, получив самое большое за десятилетия большинство, завершив Brexit, осуществляя надзор за самым быстрым в Европе развертыванием кампании вакцинации и оказывая Украине жизненно необходимую помощь, — подчеркнул Джонсон.

Он поздравил нового лидера Консервативной партии и будущего премьера Британии Лиз Трасс с решительной победой. Джонсон призвал всех консерваторов поддержать ее “на 100%”.

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– Я знаю, что у нее есть правильный план, что делать с кризисом роста стоимости жизни, как сплотить нашу партию и продолжить большую работу по объединению и улучшению нашей страны, — добавил политик.

Congratulations to @trussliz on her decisive win. I know she has the right plan to tackle the cost of living crisis, unite our party and continue the great work of uniting and levelling up our country. Now is the time for all Conservatives to get behind her 100 per cent. — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 5, 2022

Как известно, 5 сентября Консервативная партия Великобритании назвала имя нового премьер-министра. Эту должность будет занимать Лиз Трасс, которая ранее была главой британского МИД.

Трасс вступит в должность 6 сентября, сразу после назначения королевой Елизаветой II. Она станет третьей женщиной-премьером в истории Великобритании после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.

Во время предвыборной кампании Лиз Трасс пообещала продолжить политику Бориса Джонсона по поддержке Украины. В должности премьера она планирует сразу позвонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Кто такая Лиз Трасс, как она относится к Украине и РФ – читайте в материале.