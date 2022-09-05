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Лиз Трасс распределит кресла в своем правительстве 6 сентября

Анастасия Гевко, редактор ленты
Елізабет Трасс
Фото: Getty Images

Новый премьер-министр Британии Лиз Трасс распределит кресла в своем правительстве во вторник, 6 сентября.

Об этом Sky News рассказала министр труда и пенсий Тереза Коффи.

Комментируя победу Трасс на выборах, Коффи отметила, что очень взволнована и “с нетерпением ждет завтрашнего дня”.

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На вопрос о том, собирается ли она сохранить свой пост в британском Кабмине, Коффи сказала, что все зависит от лидера партии.

– Все посты будут распределены завтра, – подчеркнула министр.

В издании предполагают, что Трасс отблагодарит Коффи за ее лояльность на протяжении выборов.

Напомним, 5 сентября Лиз Трасс огласили победительницей в конкурсе на выборах премьер-министра Британии. Однако вступит в должность она только после утверждения ее кандидатуры королевой Елизаветой II 6 сентября.

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Источник: Sky News
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