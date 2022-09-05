Сентябрь, 05 в 15:45

Еще год назад Германия заявляла, что россияне – надежный партнер по поставкам газа. Но ситуация изменилась – накануне канцлер Германии Олаф Шольц сказал совершенно обратное.

Европа потеряла доверие к России, а это в западном мире очень важно.

О том, как Европа изменила свое отношение к России, с Фактами ICTV поделилась советница министра энергетики Лана Зеркаль.

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– На самом деле они (европейцы. – Ред.) не задумывались очень долго. Еще летом 2021 года, в августе, Альтмайер, бывший министр экономики и энергетики Германии, приезжал сюда и рассказывал нам на трехсторонней встрече с министром энергетики Гренхольм из Соединенных Штатов, что россияне являются надежными поставщиками, что они никогда за 50 лет не нарушали своих контрактов, они полностью полагаются на Газпром в вопросе поставки газа, – напоминает Лана Зеркаль.

Однако Лана Зеркаль убеждена, что Европа откажется окончательно от российского газа.

— У них была привилегия – долгие контракты с россиянами, на которые они полагались, и эти длинные контракты с россиянами сейчас оказались недостойными ничего. Я уверена, что они откажутся, потому что они потеряли основное и главное, на чем основывалась уверенность россиян в своем доминировании – они потеряли доверие к россиянам. А для западного общества это очень важно. Поэтому сейчас они вкладываются в альтернативную энергетику и в построение терминалов LNG, которых до этого не было в их планах. Они понимают, что нельзя так, как они полагались на одного поставщика, жить дальше. Единственная страна, которая продолжает использовать исключительно одного поставщика – Венгрия, — подчеркивает Зеркаль.

Россия годами подсаживала Европу на газовую иглу, как и Украину, считает Зеркаль. Это была последовательная политика.

То, что происходит сейчас в Европе с газом, говорит она, это также следствие последовательной политики россиян по присадке Европы на газовую иглу. Они действительно были уверены в том, что газ, особенно российский, для них — транзитный вид топлива, который они могут использовать при зеленом переходе.

И действительно, если посмотреть на тех же немцев, то они были готовы отказаться от угля, от ядерной энергетики, лишь бы иметь возможность использовать российский газ. И сейчас они заложники этого решения, их промышленности полностью зависят от российского газа, особенно в таких областях, как Бавария. Они имеют возможность получать газ только с двух маршрутов – Северного потока и украинского маршрута, так вы представляете, как сложно сейчас их экономике? Они вынуждены практически закрывать производства, констатирует Зеркаль.

Напомним, за последние несколько месяцев Россия несколько раз останавливала поставки газа в Европу, создавала таким образом искусственный кризис, и по сути шантажировала ЕС.