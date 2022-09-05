Сентябрь, 05 в 11:24

В столице Афганистана Кабуле 5 сентября раздался взрыв у посольства РФ. Теракт произошел на улице Дар-уль-Аман около 11:00.

Обновлено в 11:51. МИД РФ сообщил о гибели двух сотрудников дипломатической миссии в результате взрыва в Кабуле. Там добавили, что среди граждан Афганистана также есть пострадавшие.

Отмечается, что взрыв произошел, когда многие афганцы стояли перед посольством, чтобы заплатить за визы.

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Первоначально местные СМИ сообщали, что взрыв произошел непосредственно у ворот посольства. В то же время RT Arabic сообщило, что террорист взорвал себя возле поворота в здание посольства. Целью атаки была группа студентов. По предварительной информации, количество погибших может достигать 20 человек.

По данным полиции, нападавшего застрелили вооруженные охранники, когда он приблизился к воротам.

– Нападающий-смертник, не достигнув цели, был застрелен охранниками российского посольства (Талибан). Информации о жертвах пока нет, — рассказал глава полицейского округа, где произошло нападение, Мавлави Сабир.

Отметим, что РФ является одной из немногих стран, сохранивших посольство в Кабуле после того, как Талибан захватил страну больше года назад.

Хотя Москва официально не признает правительство Талибана, они вели переговоры с официальными лицами по соглашению о поставках бензина и других товаров.

Фото: скриншот с видео