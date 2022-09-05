Зеленский рассказал о последнем разговоре с Джонсоном в качестве премьера Британии

Сентябрь, 05 в 18:31

В понедельник, 5 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел итоговый разговор с Борисом Джонсоном в его нынешнем статусе премьер-министра Британии.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице украинского главы в Twitter.

– От имени всего украинского народа поблагодарил за личную смелость, принципиальность и выдающийся вклад в противодействие агрессии РФ. С нетерпением жду сотрудничества с большим другом Украины в новом статусе, – сказано в заявлении Владимира Зеленского.

Напомним, 5 сентября стало известно о том, что новым главой британского правительства станет Лиз Трасс. Перед началом работы ее кандидатуру должна утвердить королева Британии Елизавета II 6 сентября.

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