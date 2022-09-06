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Путин ошибается, если думает, что может нас запугать: Джонсон произнес прощальную речь

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Борис Джонсон
Фото: Getty Images

Борис Джонсон произнес прощальную речь, перед тем как официально покинуть пост премьер-министра Великобритании.

В обращении он упомянул о Brexit (выходе Британии из ЕС), оперативном развертывании вакцинации против коронавируса, и поблагодарил министров своего правительства за эффективное противостояние российскому диктатору Владимиру Путину.

Также в своей речи Джонсон упомянул о поддержке Украины. Он добавил, что долгосрочные поставки британского оружия Украине, за которые он выступал изначально, вполне могли помочь изменить ход самой большой за последние 80 лет войны в Европе.

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Кроме того, Борис Джонсон заявил о поддержке Лиз Трасс, которая заменит его на должности, и выразил уверенность, что новое правительство поможет Великобритании преодолеть энергетический кризис.

– Я знаю, что Лиз Трасс и это консервативное правительство сделают все возможное, чтобы люди прошли через кризис. И мы победим. Если Путин думает, что он сможет добиться успеха, шантажируя и запугивая британский народ, то он глубоко ошибается, — сказал он.

Борис Джонсон покинул дом на Даунинг-стрит, 10, в сопровождении своей жены под громкие аплодисменты.

Ожидается, что позже Джонсон прибудет в Шотландию для встречи с королевой Елизаветой II, где и объявит монарху об отставке.

Затем для первой частной аудиенции с королевой пригласят его преемницу Лиз Трасс. Елизавета II назначит ее следующим премьер-министром Великобритании и попросит сформировать правительство.

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Источники: The Guardian, Daily Mail
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