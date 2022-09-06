Сентябрь, 06 в 7:50

Президент США Джо Байден заявил, что Российскую Федерацию не нужно признавать страной — спонсором терроризма.

Об этом американский лидер заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

На вопрос одного из журналистов, должна ли Россия быть признана государством — спонсором терроризма, Байден ответил: “Нет”.

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Напомним, что 1 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран мира и попросил признать Россию государством-террористом после того, как РФ нанесла ракетный удар по центральной площади Харькова.

3 мая в Конгресс США обратилась Верховная Рада с просьбой признать Россию страной — спонсором терроризма.

27 июля Сенат США единогласно одобрил необязательную резолюцию, призывающую признать Россию государством — спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, которые привели к “смерти бесчисленного числа невиновных мужчин, женщин и детей”.

В то же время, Кремль 13 августа заявил, что признание может разорвать американо-российские связи.

Детальнее о том, что будет означать признание РФ страной-террористом, читайте на Фактах ICTV.