Сентябрь, 06 в 1:12

Российским военным Кремль обещает “золотые горы”, а теперь оккупанты жалуются, что “денег нет”. Военный эксперт Олег Жданов объяснил, чем чревато для Кремля отсутствие средств, которые являются главным мотиватором для захватчиков.

— Оно чревато тем, что в конечном итоге солдаты начнут потихонечку убивать своих командиров и разбегаться как тараканы в надежде попасть домой, вне зависимости от обстоятельств, в которых они оказались. Дело в том, что командир будет единственным препятствием. Сегодня вся дисциплина в российской армии держится на “командирской воле”. Командиры стараются подавлять любые упаднические или панические настроения вплоть до применения физической силы.

По словам военного эксперта, в российской армии уже фиксировали случаи, когда солдаты убивали командиров или применялось оружие против своих подчиненных.

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