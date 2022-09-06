Солдаты начнут убивать командиров: Жданов о перспективах армии РФ
Российским военным Кремль обещает “золотые горы”, а теперь оккупанты жалуются, что “денег нет”. Военный эксперт Олег Жданов объяснил, чем чревато для Кремля отсутствие средств, которые являются главным мотиватором для захватчиков.
— Оно чревато тем, что в конечном итоге солдаты начнут потихонечку убивать своих командиров и разбегаться как тараканы в надежде попасть домой, вне зависимости от обстоятельств, в которых они оказались. Дело в том, что командир будет единственным препятствием.
Сегодня вся дисциплина в российской армии держится на “командирской воле”. Командиры стараются подавлять любые упаднические или панические настроения вплоть до применения физической силы.
По словам военного эксперта, в российской армии уже фиксировали случаи, когда солдаты убивали командиров или применялось оружие против своих подчиненных.
— Мы знаем, что в тяжелые времена в апреле или мае были даже случаи, когда командиры применяли оружие против своих солдат, чтобы вернуть остальных на позиции. Это вполне возможно. И были уже случаи, когда солдаты убивали своих командиров и пытались покинуть свои позиции в направлении Российской Федерации.