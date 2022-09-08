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Британский фунт упал до самого низкого уровня с 1985 года

Юля Захарченко, редактор ленты
фунт стерлінгів
Фото: Depositphotos

Фунт стерлингов упал до самого низкого уровня против доллара с 1985 года. По состоянию на 7 сентября курс британского фунта составляет 1,1407 доллара.

Инвесторы предполагают, что снижение налогов и увеличение государственных расходов при новом правительстве могут ухудшить экономическую ситуацию Великобритании.

Фунт потерял более 15% против доллара в этом году, что повлияло как на прочность доллара, так и на экономические перспективы Британии. Инфляция в Британии уже стала одной из самых высоких среди стран Большой семерки (G7).

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Элизабет Трасс стала новым премьер-министром Великобритании, пообещав помочь людям справиться со стремительным увеличением счетов за электроэнергию, но четко дав понять, что она хочет снизить налоги, отмечают иностранные издания. Она также исключила возможность расширения налога на неожиданную прибыль для нефтегазовых компаний.

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Источник: Sky News
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