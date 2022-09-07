Сентябрь, 07 в 11:49

Министерство иностранных дел требует как можно скорее исправить неправдивую информацию об Украине в учебнике географии для восьмиклассников Венгрии.

Дипломаты уже провели встречу в венгерском внешнеполитическом ведомстве, чтобы подчеркнуть неприемлемость представления недостоверных и искаженных фактов об Украине, отмечает спикер МИД Олег Николенко.

Украинскую сторону возмутило, что венгерским школьникам предлагают к изучению ложную информацию об Украине.

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В разработанном государственным центром OFI учебнике, который является обязательным для венгерских учеников, говорится, в частности, о том, что “на Востоке Украины значительную часть населения составляют россияне, а на Крымском полуострове – их большинство”.

– Два восточнославянских языка (русский, украинский) – похожие. В частях страны, населенных россиянами, – пятая часть населения разговаривает на смешанном русско-украинском языке. Несмотря на это, две этнические группы часто враждуют между собой. Их противостояние спровоцировало вооруженный конфликт за Крымский полуостров, – пишут об Украине в учебнике географии для восьмого класса.

Венгерских школьников учат, что “Карпаты – единственные горы в Украине, у подножия которых расположены исторические венгерские города – Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хушт”.

Общая экономическая ситуация в стране, говорится в учебнике далее, “не благоприятна для венгров, к тому же, Закарпатье является одним из самых отсталых районов“.

Население Украины, утверждают составители венгерских учебников, “стремительно сокращается по естественным причинам и из-за эмиграции. Здоровье населения – плохое, поэтому уровень продолжительности жизни в Украине может быть чуть не самым низким на континенте”.

Первый вопрос, на который предлагают ответить венгерским школьникам, – “Кому должна принадлежать Украина?”

Проиллюстрировали вопрос изображением, на котором флаг Украины тянут в разные стороны олицетворяющий Россию медведь и два человека с символикой ЕС и США.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 196-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: NKP