Более 40% украинцев, уехавших из-за войны, уже нашли работу за границей — исследование

Сентябрь, 07 в 17:43

Около 43% украинцев, которые из-за войны были вынуждены выехать за границу, уже нашли работу и работают на постоянной основе. Количество трудоустроенных граждан увеличилось на 11% за вторую половину августа.

Об этом говорится в исследовании компании Gradus Research. В сообщении говорится, что желание внешних мигрантов вернуться в Украину при первой возможности остается высоким – около 55% людей.

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– Часть украинцев вернулась домой перед началом учебного года, чем и объясняется изменение этого показателя. В то же время видим, что респонденты, еще в августе колебавшиеся в своем решении, уже определились. Около 27% стремятся остаться на новом месте жительства. Они ищут там работу и источники стабильного дохода, — говорится в исследовании.

Значительно больше людей (около 49%) уверены в получении заработной платы в будущем среди украинцев, переехавших за границу, а также жители западных (42%) и центральных (38%) областей Украины.

По сравнению с предыдущей волной мигрантов наблюдается значительный рост доли тех, чей доход увеличился (+8% к седьмой волне).