В Польше допускают войну против России в ближайшие 3-10 лет

Сентябрь, 07 в 16:45

В ближайшие три-десять лет может появиться “серьезный риск” российского вторжения в Польшу. Об этом заявил заместитель главы Минобороны страны Марцин Очепа, сообщает PAP.

Он отметил, что Варшаве следует использовать это время, чтобы максимально усилить армию.

— Есть серьезный риск войны с Россией, с которым мы столкнемся в период от трех до десяти лет, — спрогнозировал он.

По его словам, все зависит от того, как закончится полномасштабная война, которую РФ развязала против Украины.

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Именно столько времени, считает Очепа, потребуется России, чтобы восстановить ее военный потенциал после войны против Украины.

На следующий год в проекте оборонного бюджета Польши запланированы рекордные расходы на армию – более 97 млрд злотых (более $19,5 млрд). Очепа говорит, что по новому внебюджетному механизму, Фонду поддержки ВС, планируется освоить 30-40 млрд злотых ($6-8 млрд).

Он добавил, что Варшава должна использовать это время для максимального перевооружения польской армии.

На данный момент известно, что Минобороны Польши обсуждает планы приобретения реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo производства Южной Кореи. А также потенциальную закупку у США около 500 высокомобильных артиллерийских ракетных систем M142 или HIMARS.

Источник: PAP

Фото: Marcin Ociepa