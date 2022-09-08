Байден сегодня обсудит с лидерами G7, НАТО и ЕС дальнейшую поддержку Украины – Bloomberg

Сентябрь, 08 в 9:40

Президент США Джо Байден планирует 8 сентября провести переговоры с союзниками, включая лидеров стран G7, НАТО и ЕС, для обсуждения дальнейшей помощи Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Американский лидер возобновляет видеоформат переговоров, который использовался в первые месяцы войны.

– Байден стремится сохранить единство в поддержке Украины. Его разговор с другими лидерами приходится на неделю, когда Великобритания привела к присяге нового лидера Лиз Трасс, которая позиционирует себя в качестве ястреба в противостоянии с Россией, – сказал один из собеседников.

По его словам, переговоры состоятся перед тем, как президент России Владимир Путин встретится с лидером Китая Си Цзиньпином впервые с момента начала войны в феврале – на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 15-16 сентября в Узбекистане.

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