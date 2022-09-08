Сентябрь, 08 в 18:55

На фоне новостей об ухудшении состояния здоровья королевы Великобритании Елизаветы II все мировое сообщество находится в напряжении.

Елизавета взошла на трон более 70 лет назад, поэтому известие о ее смерти будет означать для Виндзоров колоссальные перемены.

Однако у королевской семьи уже давно разработан четкий план действий на случай, если здоровье 96-летнего монарха не выдержит.

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День смерти (D-Day)

Согласно операции Лондонский мост, первым человеком, которому врачи сообщат о смерти королевы, станет ее личный секретарь Эдвард Янг.

Он позвонит премьер-министру, а дальше информация распространится среди глав 15 государств, где правит монарх. Только после этого перед Букингемским дворцом выставят траурную табличку, сообщающую трагическое известие.

Затем королевская семья официально обнародует печальную новость через СМИ. Церемония отпева состоится через 10 дней после смерти монарха в Вестминстерском аббатстве, прежде чем ее похоронят в семейном склепе рядом с ее мужем Филиппом в Виндзорском замке.

Сайт королевской семьи будет заменен полностью черной страницей с кратким заявлением, подтверждающим смерть Ее Величества. На всех сайтах GOV.UK добавят черный баннер, а фотографии в профиле сменятся гербом ведомства.

На 12 траурных дней светская жизнь в Британии остановится. Закроются фондовые биржи, банки, а телеканалы, в частности BBC, сменят свой брендинг с красного на черный, с эфиров будут сняты все развлекательные программы.

Будет объявлена ​​минута молчания по всей стране. Затем премьер-министр проведет аудиенцию с новым королем, а в 18:00 король Чарльз выступит по телевидению перед нацией.

В соборе Святого Павла в центре Лондона пройдет поминальная служба, на которой будут присутствовать премьер-министр и небольшое количество высокопоставленных министров.

День первый после смерти королевы (D-Day+1)

На следующий день после смерти Елизаветы в 10:00 Совет по присоединению, в который входят высокопоставленные государственные деятели, соберется во дворце Сент-Джеймс, чтобы провозгласить короля Чарльза новым монархом.

Затем воззвание будет прочитано во дворце Сент-Джеймс и на Королевской бирже в лондонском Сити, подтвердив тем самым, что Чарльз стал королем.

День второй (D-Day+2)

Если королева Елизавета II умрет в Балморале в Шотландии, где она сейчас находится, ее тело доставят в Лондон королевским поездом, если это возможно.

В противном случае будет запущена операция Overstudy, то есть гроб перевезут самолетом. Премьер-министр и министры примут участие в приеме по случаю встречи гроба.

День третий (D-Day+2)

Утром король Чарльз примет соболезнования в Вестминстер-холле. Во второй половине дня он отправится в турне по Соединенному Королевству, которое начнется с посещения шотландского парламента и службы в соборе Святого Джайлза в Эдинбурге.

День четвертый (D-Day+3)

На четвертый день король Чарльз прибудет в Северную Ирландию, где примет соболезнования в замке Гилсборо и посетит службу в соборе Святой Анны в Белфасте.

В этот же день состоится репетиция операции Лев — шествия гроба из Букингемского дворца в Вестминстерский дворец.

День пятый (D-Day+4)

Шествие от Букингемского дворца до Вестминстерского дворца пройдет церемониальным маршрутом через Лондон. После доставки гроба в Вестминстер-холле состоится служба.

День шестой (D-Day+5)

В течение трех дней королева будет находиться в Вестминстерском дворце. Ее гроб поставят на возвышенности в центре Вестминстерского зала, который будет открыт для публики 23 часа в сутки. VIP-персонам предоставят билеты для более приватного прощания.

На шестой день после смерти монарха пройдет репетиция государственной похоронной процессии.

День седьмой-девятый (D-Day+6 – D-Day+9)

Новый король Великобритании отправится в Уэльс, где примет соболезнования в местном парламенте, а затем посетит службу в соборе Лиандафф в Кардиффе.

В то же время все правительственные ведомства будут готовиться к похоронам Елизаветы. МИД будет поручено организовать прибытие глав государств и высокопоставленных лиц из-за границы.

МВД будет отвечать за меры безопасности, а государственный секретариат национальной безопасности и разведывательные службы будут находиться в повышенной готовности в случае усиления террористической угрозы.

День государственного похорона королевы будет объявлен Днем национального траура.

День десятый (D-Day+9)

Государственные похороны королевы пройдут в Вестминстерском аббатстве. В полдень по всей стране будет двухминутное молчание.

В часовне Святого Георгия в Виндзорском замке состоится торжественная служба, а Елизавету II похоронят в мемориальной часовне короля Георга VI в замке.