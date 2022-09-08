Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

Будут HIMARS и не только: США объявят о поставках Украине оружия еще на $675 млн

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Требует проверки
Будут HIMARS и не только: США объявят о поставках Украине оружия еще на $675 млн
Фото: Генштаб ВСУ

Пентагон объявит о поставках Украине новой партии вооружения на $675 млн в четверг, 8 сентября.

Об этом сообщило издание Thе Washington Post со ссылкой на представителя правительства США.

Ожидаемая партия будет включать в себя дополнительные снаряды для артиллерийских ракетных установок HIMARS.

Сейчас смотрят

Чиновник на условиях анонимности рассказал, что снаряды для высокомобильной артиллерийской ракетной системы будут сопровождаться транспортными средствами и другим оборудованием для военных.

Напомним, Белый дом 2 сентября запросил у Конгресса США одобрить $13,7 млрд для решения продолжающейся проблемы военного вторжения России в Украину в рамках законопроекта о краткосрочном финансировании.

Читайте
Украина ожидает получить €3 млрд помощи от ЕС до конца года - Шмыгаль

Источник: The Washington Post
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка