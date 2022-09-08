Сентябрь, 08 в 11:12

Пентагон объявит о поставках Украине новой партии вооружения на $675 млн в четверг, 8 сентября.

Об этом сообщило издание Thе Washington Post со ссылкой на представителя правительства США.

Ожидаемая партия будет включать в себя дополнительные снаряды для артиллерийских ракетных установок HIMARS.

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Чиновник на условиях анонимности рассказал, что снаряды для высокомобильной артиллерийской ракетной системы будут сопровождаться транспортными средствами и другим оборудованием для военных.

Напомним, Белый дом 2 сентября запросил у Конгресса США одобрить $13,7 млрд для решения продолжающейся проблемы военного вторжения России в Украину в рамках законопроекта о краткосрочном финансировании.