Будут HIMARS и не только: США объявят о поставках Украине оружия еще на $675 млн
Требует проверки
Фото: Генштаб ВСУ
Пентагон объявит о поставках Украине новой партии вооружения на $675 млн в четверг, 8 сентября.
Об этом сообщило издание Thе Washington Post со ссылкой на представителя правительства США.
Ожидаемая партия будет включать в себя дополнительные снаряды для артиллерийских ракетных установок HIMARS.
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Чиновник на условиях анонимности рассказал, что снаряды для высокомобильной артиллерийской ракетной системы будут сопровождаться транспортными средствами и другим оборудованием для военных.
Напомним, Белый дом 2 сентября запросил у Конгресса США одобрить $13,7 млрд для решения продолжающейся проблемы военного вторжения России в Украину в рамках законопроекта о краткосрочном финансировании.