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Кто займет трон после Елизаветы II? Как выглядит королевская линия наследования

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Королівська сім'я
Фото: Getty Images

Весь мир встревожен новостью об ухудшении здоровья королевы Соединенного Королевства Елизаветы II. Сейчас королева находится в замке Балморал в Шотландии, куда направляются ее дети и внуки.

Еще после празднования платинового юбилея правления Елизаветы II многих стало интересовать, кто следующий займет трон.

А в июле королева передала часть своих королевских полномочий своему 73-летнему сыну, принцу Чарльзу.

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Кто станет следующим королем или королевой Британии?

После смерти Елизаветы II трон унаследует старший сын королевы – принц Чарльз. Это означает, что именно он станет следующим королем, а его жена Камилла – королевой-консортом.

Таким образом следующим монархом будет король Карл – это монаршее имя принца Чарльза.

 

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Публикация от The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@clarencehouse)

73-летнего принца Чарльза коронуют после смерти его матери Елизаветы, которая сошла на престол в 1952 году в возрасте 25 лет.

Затем престол займет принц Уильям, сын принца Чарльза и внук королевы Елизаветы II. После его правления принц Джордж, сын принца Уильяма, внук принца Чарльза и правнук королевы Елизаветы II.

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Что касается женщины на престоле, то следующей официальной королевой в британской линии наследования является принцесса Шарлотта – дочь принца Уильяма. Но сейчас она четвертая в престолонаследии.

 

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Младший сын принца Уильяма и Кэтрин, герцогини Кембриджской, — принц Луи, родившийся 23 апреля 2018 года, может наследовать трон только после своей сестры Шарлотты.

Далее очередь за принцем Гарри – сыном принца Чарльза и Дианы, принцессы Уэльской, и братом принца Уильяма. За ним следуют его дети Арчи Гаррисон Маунтбаттен-Виндзор и Лилибет Дайана Маунтбаттен-Виндзор.

Об ухудшении состояния здоровья королевы Елизаветы II объявили на следующий день после отмены 96-летней королевой заседания своего Тайного совета. Врачи ей приказали отдохнуть.

Что сейчас происходит возле Букингемского дворца и возле замка Балморал, где находится королева Елизавета II и куда съезжается королевская семья, вы можете следить в нашем онлайне.

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