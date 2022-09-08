Сентябрь, 08 в 20:50

Елизавета II – королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. История ее правления началась 2 июня 1953 года, через 16 месяцев после смерти короля Георга VI.

Коронация 27-летней Елизаветы на британский престол состоялась в Вестминстерском дворце. Праздничная церемония по этому случаю стала первым значительным событием в Великобритании после окончания Второй мировой войны.

Она является действующим монархом еще 14 стран Содружества наций — Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских Островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых Островов, Тувалу, Ямайки. Во всех этих странах, кроме Соединенного Королевства, ее представителями являются генерал-губернаторы, которых она назначает.

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Королева Елизавета II возглавляет Великобританию уже почти 70 лет. Факты ICTV собрали в фотографиях историю правления самого старшего монарха.

Елизавета II в замке Балморал с одним из своих корги. Дата: 28 сентября 1952 года. Фото: Getty Images.

Церемония коронации в Вестминстерском аббатстве, Лондон. Дата: 2 июня 1953 года. Фото: Getty Images.

Королева Елизавета II и принц Филипп позируют для портрета, Букингемский дворец, Лондон. Дата: 1 декабря 1958 года. Фото: Getty Images.

Елизавета II фотографирует своего корги в Виндзорском парке в Виндзоре, Англия. Дата: 1 января 1960 года. Фото: Getty Images.

Королева, герцог Эдинбургский, принц Уэльский, принц Эндрю, принц Эдвард и принцесса Анна в замке Балморал, Шотландия, во время ежегодного летнего отпуска королевской семьи. Дата: 22 августа 1972 года. Фото: Getty Images.

Принцесса Уэльская с королевой и подружками невесты за кулисами Букингемского дворца. Дата: 29 июля 1981 года. Фото: Getty Images.

Принцесса Диана с королевой Елизаветой смотрят матч в поло в Виндзоре. Принцесса Уэльская надела платье для беременных. Дата: 30 мая 1982 года. Фото: Getty Images.

Королева Елизавета II выступает на совместном заседании Конгресса США в Вашингтоне, округ Колумбия. Дата: 1 мая 1991 года. Фото: Getty Images.

Королева и принц Филипп возвращаются в Букингемский дворец после парада конной гвардии в Лондоне, Англия. Дата: 17 июня 2006 года. Фото: Getty Images.

Елизавета II вручает принцу Чарльзу почетную медаль Виктории от Королевского садоводческого общества во время визита на выставку цветов в Лондоне. Дата: 18 мая 2009 года. Фото: Getty Images.

Королева Елизавета II посещает службу для ордена Британской империи в соборе Святого Павла в Лондоне, Англия. Дата: 7 марта 2012 года. Фото: Getty Images.

Парень делает селфи с Елизаветой II во время посещения крытого рынка Святого Георгия в Белфасте. Королева находилась с визитом в Северной Ирландии в течение трех дней. Дата: 24 июня 2014 года. Фото: Getty Images.

Королева Елизавета II и принц Гарри посетили ежегодную выставку цветов Челси в Лондоне, Англия. Дата: 18 мая 2015 года. Фото: Getty Images.

Елизавету II приветствует принц Чарльз во время поездки на церемонию зажигания светильников в честь ее 90-летия в Виндзоре, Англия. Дата: 21 апреля 2016 года. Фото: Getty Images.

(Слева направо) Принц Чарльз, принц Уэльский, принц Эндрю, герцог Йоркский, Камилла, герцогиня Корнуольская, королева Елизавета II, Меган Маркл, герцогиня Сассекская, принц Гарри, герцог Сассекский, принц Уильям, Герцог Кембриджский наблюдают за полетом RAF на балконе Букингемского дворца. Дата: 10 июля 2018 года. Фото: Getty Images.

8 сентября стало известно, что на 97-м году жизни умерла Елизавета II – королева Великобритании. О смерти королевы сообщили в Букингемском дворце.