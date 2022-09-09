Новый британский король взял имя Карл III
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Британский престол после смерти королевы Елизаветы II перешел ее старшему сыну Чарльзу, которому в ноябре исполнится 74 года.
Следующим монархом стал король Карл – это монаршее имя принца Чарльза, или Георг (это его второе имя). А его жена Камилла станет королевой-консортом.
— Смерть моей любимой матери, королевы, — это момент величайшей печали для меня, — заявил новый британский король.
Чарльз ждал своей очереди на престол рекордно долгий срок. Елизавета стала королевой в 1952 году, когда Чарльзу было четыре года.
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