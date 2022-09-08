Рекордные потери РФ за сутки: ВСУ уничтожили 640 оккупантов, самолеты и вертолеты
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 51 250 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
В течение суток украинские военные уничтожили 640 российских оккупантов, 15 танков, 37 боевых бронированных машин, два самолета, два вертолета и 32 артиллерийские системы.
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Общие боевые потери России в войне против Украины по состоянию на 8 сентября:
- танки – 2 112 (+15);
- боевые бронированные машины – 4 557 (+37);
- артиллерийские системы – 1126 (+32);
- РСЗО – 305 (+5);
- средства ПВО – 159 (+3);
- самолеты – 239 (+2);
- вертолеты – 210 (+2);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 884 (+4);
- крылатые ракеты – 214;
- корабли/катера ‒ 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 3344 (+24);
- специальная техника – 110 (+1).
Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Донецком направлении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 197-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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