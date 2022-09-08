Сентябрь, 08 в 10:11

С начала полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 51 250 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В течение суток украинские военные уничтожили 640 российских оккупантов, 15 танков, 37 боевых бронированных машин, два самолета, два вертолета и 32 артиллерийские системы.

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Общие боевые потери России в войне против Украины по состоянию на 8 сентября:

танки – 2 112 (+15);

боевые бронированные машины – 4 557 (+37);

артиллерийские системы – 1126 (+32);

РСЗО – 305 (+5);

средства ПВО – 159 (+3);

самолеты – 239 (+2);

вертолеты – 210 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 884 (+4);

крылатые ракеты – 214;

корабли/катера ‒ 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3344 (+24);

специальная техника – 110 (+1).

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Донецком направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 197-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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