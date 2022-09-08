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Рекордные потери РФ за сутки: ВСУ уничтожили 640 оккупантов, самолеты и вертолеты

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Рекордные потери РФ за сутки: ВСУ уничтожили 640 оккупантов, самолеты и вертолеты
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 51 250 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В течение суток украинские военные уничтожили 640 российских оккупантов, 15 танков, 37 боевых бронированных машин, два самолета, два вертолета и 32 артиллерийские системы.

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Общие боевые потери России в войне против Украины по состоянию на 8 сентября:

  • танки – 2 112 (+15);
  • боевые бронированные машины – 4 557 (+37);
  • артиллерийские системы – 1126 (+32);
  • РСЗО – 305 (+5);
  • средства ПВО – 159 (+3);
  • самолеты – 239 (+2);
  • вертолеты – 210 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 884 (+4);
  • крылатые ракеты – 214;
  • корабли/катера ‒ 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3344 (+24);
  • специальная техника – 110 (+1).

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Донецком направлении.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 197-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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