Вице-премьер Канады Христя Фриланд может стать новым генсеком НАТО – СМИ
Вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд рассматривается среди кандидатов на должность генерального секретаря НАТО.
Об этом пишет CBC News со ссылкой на чиновников из Оттавы, Вашингтона и Брюсселя, где находится штаб-квартира НАТО.
— Есть несколько очень квалифицированных женщин, которые были бы очень хорошими кандидатами, — сказал чиновник НАТО.
Кандидатуру Фриланд уже несколько месяцев обсуждают в кругах международной обороны и безопасности.
В то же время сама Фриланд не опровергла и не подтвердила эту информацию. Она уклонилась от прямого ответа, заявив, что уже имеет две работы. Имелось в виду совместительство ею должности вице-премьер-министра Канады и министра финансов.
Отметим, что у Фриланда есть украинские корни. Ее мать Галина Хомяк — украинка по происхождению. Женщина родилась в Канаде, однако свободно владеет украинским языком.
Напомним, что действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был уйти с поста в сентябре 2022 года, но из-за вторжения России в Украину его оставили еще на год.