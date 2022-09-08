Сентябрь, 08 в 12:32

Вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд рассматривается среди кандидатов на должность генерального секретаря НАТО.

Об этом пишет CBC News со ссылкой на чиновников из Оттавы, Вашингтона и Брюсселя, где находится штаб-квартира НАТО.

— Есть несколько очень квалифицированных женщин, которые были бы очень хорошими кандидатами, — сказал чиновник НАТО.

Кандидатуру Фриланд уже несколько месяцев обсуждают в кругах международной обороны и безопасности.

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В то же время сама Фриланд не опровергла и не подтвердила эту информацию. Она уклонилась от прямого ответа, заявив, что уже имеет две работы. Имелось в виду совместительство ею должности вице-премьер-министра Канады и министра финансов.

Отметим, что у Фриланда есть украинские корни. Ее мать Галина Хомяк — украинка по происхождению. Женщина родилась в Канаде, однако свободно владеет украинским языком.

Напомним, что действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был уйти с поста в сентябре 2022 года, но из-за вторжения России в Украину его оставили еще на год.