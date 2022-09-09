Сентябрь, 09 в 13:40

После смерти королевы Елизаветы II новым королем Соединенного Королевства станет ее сын, принц Чарльз Уэльский.

Сразу после смерти королевы глава британского правительства Лиз Трасс объявила, что новый король избрал себе монаршее имя Charles III.

В то же время, в украинском обществе возникла дилемма, как правильно называть нового монарха Британии — Чарльз III или Карл III? Многие СМИ называют его Карлом, хотя украинская Википедия дает два варианта, выделяя все же Чарльза.

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Как правильно называть нового короля Великобритании?

Полное имя нового короля Чарльз-Филипп-Артур-Джордж (англ. Charles Philip Arthur George). Но сокращенно все называли его Чарльзом.

Имя Чарльз является английским вариантом немецкого имени Карл, которое означает “человек” и “мужчина”. Именно поэтому все англоязычные СМИ называют короля именно Charles – Чарльз.

А вот Карлом нового британского монарха называют в России. Это давняя традиция, корни которой уходят еще к концу XIX века. По своей удивительной привычке россияне делали все не так, как делают другие, поэтому британских королей они звали на немецкий лад: когда был Джордж они звали его Георгом, а Уильяма – Вильгельмом.

Так и сейчас они называют Чарльза Карлом. Причем некоторые российские СМИ вообще пишут его Шарлем.

Советские историки продолжили традицию, зарожденную в имперской России, называть британских королей на немецкий лад.

В то же время, по правилу, изложенному в учебнике Теория и практика перевода под редакцией А.И. Тереха, утвержденного МОН Украины, имена титулованных лиц с английского переводятся.

Чарльз мог выбрать и другой вариант имени, например стать Филиппом, как отец, или Джорджем — в честь деда.

Старейший король Британии, сошедший на престол

73-летний сын королевы Елизаветы II станет старейшим человеком в британской истории, который коронуют.

До этого самым старым монархом был Уильям IV (или Вильгельм IV). Во время коронации в 1830 ему было 64 года, а умер он в возрасте 71 года.

Стоит отметить, что сын Чарльза — Уильям уже стал официальным наследником престола, но еще не получил титула принца Уэльского. Дело в том, что его не передают автоматически. Этот титул присваивает монарх спустя несколько месяцев после коронации.

Официально королем Чарльза III или (Карла III) объявят 10 сентября. Это должно произойти на Совете по престолонаследию, куда входят все тайные советники, лорд-мэры, верховные комиссары королевства и другие чиновники.

В последний раз этот Совет собирался в феврале 1952 года, когда трон занял Елизавета II.

8 сентября Букингемский дворец возвестил о смерти королевы Елизаветы II. Она правила дольше всех в истории Великобритании.