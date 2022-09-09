Карл III объявил сына Уильяма принцем Уэльским: первое обращение короля к нации

Сентябрь, 09 в 20:20

Король Великобритании Карл III объявил сына Уильяма принцем Уэльским.

Он выступил со своим первым официальным обращением к нации в качестве главы государства в пятницу, 9 сентября.

– Я горжусь тем, что сделал его принцем Уэльским, страны, чей титул я имел такую ​​большую честь носить на протяжении всей моей жизни, – сказал он.

Карл III выразил уверенность в том, что новые принц и принцесса Уэльские будут продолжать вдохновлять население и поднимать в национальных разговорах социальные вопросы.

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Во время речи король упомянул и своего младшего сына вместе с женой – герцогов Сассекских.

– Я выражаю свою любовь к принцу Гарри и Меган, поскольку они продолжают строить свою жизнь за границей, – сказал он.

Также Карл III отдал честь своей покойной матери королеве Елизавете II, которая умерла в возрасте 96 лет вчера, 8 сентября. Он отметил, что королева была “вдохновением” и примером для него и его семьи.

– На протяжении всей своей жизни Ее Величество Королева – моя любимая мать – была источником вдохновения и примером для меня и всей моей семьи, и мы в большом долге перед ней, – сказал король.

Карл III пообещал поддерживать “конституционные принципы, лежащие в основе нации”, как это делала Елизавета. В то же время король уверен, что его жизнь изменится, когда он приступит к своим новым обязанностям монарха.