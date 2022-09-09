Россия задействовала 80% своих сухопутных войск в войне в Украине — Столтенберг

Сентябрь, 09 в 18:47

Российская Федерация привлекла к войне в Украине 80% своих сухопутных войск.

Об этом во время совместного брифинга с госсекретарем США в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

— Сейчас более 80% сухопутных войск России вовлечены в войну в Украине. Конечно, то, что там происходит, имеет значение для общей способности России представлять любую угрозу для любой страны-члена НАТО. Итак, мое первое сообщение членам Альянса состоит в том, что мы приветствуем беспрецедентную поддержку, мы призываем к еще большей поддержке и мы глубже исследовать запасы, чтобы продолжать предоставлять Украине то, в чем она немедленно нуждается, — сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что союзники должны быть готовы к долгосрочной перспективе, поэтому НАТО контактирует с оборонно-промышленными комплексами стран-членов.

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— Мы создали структуры здесь, в НАТО, по оборонному планированию, возможностям, чтобы гарантировать, что мы сейчас наращиваем производство, пополняем запасы, чтобы иметь возможность продолжать оказывать поддержку Украине. Но это не только поддержка Украины, но и обеспечение того, чтобы у нас было оружие, боеприпасы, средства для нашей собственной обороны, – сказал он.

Столтенберг также отметил, что в ближайшие месяцы солидарность и единство союзников будет подвергаться давлению из-за энергетических поставок и роста стоимости жизни, вызванных войной России. Но подчеркнул, что цена, которую платит мир, измеряется в деньгах, в то время как в Украине эта цена измеряется жизнями.